Pedullà: “Ranieri non è incedibile. Anche il Torino si è interessato”

Luca Ranieri nelle ultime settimane ha perso sia il posto da titolare che la fascia di capitano. Per questo motivo il mercato attorno al centrale ex Salernitana si sta muovendo. Secondo Alfredo Pedullà, Ranieri non sarebbe più incedibile per la Fiorentina. La Lazio lo monitora, vista la possibile cessione di Romagnoli. Oltre ai capitolini, ci sarebbe stato un sondaggio del Torino, con i granata che cercano un rinforzo arretrato.