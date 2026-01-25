Viola News
La famiglia Commisso è a Firenze. Domani la Santa Messa per Rocco

La famiglia Commisso è atterrata a Firenze. Domani ci sarà l'ultimo saluto con la Santa Messa
Domani sarà una giornata particolare per tutto il mondo viola, e per la famiglia Commisso. Alle ore 18 è prevista la Santa Messa in suffragio, per onorare la memoria di Rocco Commisso, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Naturalmente ci saranno moltissime presenze. Come comunicato dalla Fiorentina, Catherine, il figlio Giuseppe e gli altri membri della famiglia, sono arrivati da poco a Firenze.

