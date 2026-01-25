Il Franchi piange Rocco Commisso. CorFio: “Catherine e Joseph con il Como”

Il ricordo di Rocco Commisso

Redazione VN 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 08:28)

Fiorentina-Cagliari ha segnato il primo ritorno dei viola al Franchi dopo la scomparsa di Rocco Commisso, e il club ha voluto rendere omaggio al patron con un pregara intenso e carico di emozione. Cinquecento ragazzi e ragazze del vivaio sono entrati in campo con una rosa bianca, accompagnati dalle note di Francesco Nuti ed Eric Clapton, mentre al centro del campo veniva svelato un grande telo con l’immagine di Commisso che manda un bacio.

Il tributo è proseguito con un video commemorativo sul maxischermo, seguito con commozione dal d.g. Ferrari e da oltre 20 mila spettatori. Poco prima del fischio d’inizio, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha consegnato un mazzo di fiori alla dirigenza viola. Anche la squadra ha partecipato al ricordo, scendendo in campo con una maglia speciale recante le iniziali di Commisso sotto lo stemma.

Particolarmente toccante il messaggio della Curva Fiesole, che ha salutato il presidente ringraziandolo per la passione e il rispetto dimostrati verso la Fiorentina e i tifosi. Un ultimo saluto, sincero e diretto, a chi ha guidato il club “a modo suo”. Il ricordo continuerà domani con la messa in suffragio nel Duomo di Firenze, alla presenza della famiglia Commisso, che sarà poi al Franchi anche per la gara di Coppa Italia contro il Como. Lo scrive il Corriere Fiorentino.