Gazzetta: “Vanoli si fida del mercato, ma il problema sono quelli che c’erano già”

25 gennaio 2026

La Fiorentina credeva nel mercato che ha condotto fin qui: Vanoli punta subito su Solomon, ma a destra per confermare Gudmundsson più a suo agio a sinistra, poi mette in sequenza nella ripresa Fabbian, Harrison e Brescianini. Solo l'ex Atalanta, in realtà, dà un contributo sostanzioso: il ragazzo ha cilindrata da classifica più alta, irrompe su un cross basso di Dodo per 1'1-2 e anche in un'altra circostanza, con il salvataggio sulla linea di Mina.

Sarebbe stato il pareggio che non sarebbe stato pienamente soddisfacente ma avrebbe aggiunto senso di continuità e fiducia. Harrison entra prima da terzino e poi da ala destra, con zero guizzi. Fabbian regala il pallone che avvia la ripartenza del raddoppio sardo. Il problema però sono anche gli altri, quelli che c'erano già.

Fagioli, pedinato da Esposito, fa passi indietro rispetto alle recenti uscite quanto a velocità di distribuzione, a Ndour manca utilità, Gosens si fa sorpassare due volte fatali dall'irresistibile Palestra, Comuzzo perde Kilicsoy sullo 0-1, sbaglia appoggi, è falloso, Mandragora gioca un tempo ma ha il sinistro fuori sincrono. Piccoli non ha la forza di sfondamento dell'assente Kean, malinconicamente

