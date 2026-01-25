CorFio: “Kean escluso per l’ennesimo ritardo? ACF smentisce, ma gestione curiosa”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gestione di Moise Kean. Nella giornata di ieri infatti, erano circolate le prime voci di una possibile esclusione dell'attaccante per l'ennesimo ritardo. Poi la smentita della società, eppure il percorso dell'ex Juventus è a dir poco curioso:
Come previsto, Vanoli ha dovuto ancora una volta fare a meno di Kean. E chi sperava che andasse (almeno) in panchina si è invece dovuto arrendere alla seconda tribuna di fila. A proposito. Nella giornata di ieri si era sparsa la voce che lo voleva escluso non tanto o non solo per il dolore alla caviglia ma per un ritardo (voce che ciclicamente ritorna) alla rifinitura. «Notizie completamente e vergognosamente inventate«, la sdegnata smentita fatta circolare dalla società. Di certo c’è la gestione curiosa di in un giocatore che una settimana gioca 90’, quella dopo uno spezzone e poi finisce due volte consecutive fuori dai convocati.
