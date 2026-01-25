“Grazie Rocco”: il Franchi si ferma per Commisso e la Curva Fiesole lo omaggia

Il momento più intenso di Fiorentina-Cagliari arriva prima ancora del fischio d’inizio, con il commosso ricordo di Rocco Commisso. Intorno alle 17.45 il Franchi si ferma: un enorme telone con l’immagine del patron viola campeggia a centrocampo, seguito da un video tributo accompagnato dalle note di Francesco Nuti ed Eric Clapton e dalla scritta semplice ma potente sui maxischermi: «Grazie Rocco». Il messaggio più forte, però, arriva dai giovani del Viola Park: oltre duecento ragazzi delle giovanili sfilano con una rosa bianca, simbolo del lascito più profondo della presidenza Commisso, l’investimento umano e sportivo sulle nuove generazioni.

Il tributo prosegue con il lutto al braccio, il minuto di silenzio spezzato dagli applausi di oltre 20 mila tifosi e una maglia speciale con la sigla “RBC” sotto lo stemma viola, anch’esso rinnovato durante l’era Commisso. Un gesto di vicinanza arriva anche dal Cagliari, con il presidente Giulini e l’ad Melis che consegnano un mazzo di fiori al dg Ferrari. La Curva Fiesole saluta il presidente con un messaggio sincero, ricordandone la passione, l’amore per il club e il rispetto dimostrato verso i tifosi, pur senza nasconderne limiti ed errori.

Il saluto a Commisso continuerà domani nel Duomo di Firenze con una messa in suffragio alla presenza della squadra, dei dirigenti e della famiglia, con Catherine Commisso attesa anche al Franchi per la Coppa Italia. Nel post partita è Marco Brescianini a farsi portavoce del gruppo, dedicando un pensiero alla famiglia del presidente e ringraziandolo per quanto fatto per Firenze. A caldo, il centrocampista commenta anche la gara, sottolineando qualche comportamento antisportivo degli avversari e la necessità, per i viola, di essere più scaltri in certe situazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.