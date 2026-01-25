“Sarà per te”: così il Franchi ha ricordato Rocco Commisso. Ferrari commosso

La Nazione su Rocco Commisso

Redazione VN 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 07:12)

Si alza in piedi, commosso, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari quando sullo schermo gigante del Franchi, scorrono le immagini della vita e dei sogni di Rocco Commisso. Accanto a lui, l'ad viola, Mark Stephan. Siamo a un quarto d'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina- Cagliari, quando Firenze consegna il suo saluto al presidente viola. E' la prima apparizione al Franchi senza di lul. In campo sfilano 500 ragazzi e ragazze che poi sono la fotografia del settore giovanile della Fiorentina.

«Loro - rende ancora più coinvolgente il momento, lo speaker - sono il futuro della Fiorentina». Loro, i giovani, sono e saranno sempre quel fiore all'occhiello su cui Commisso aveva costruito la sua avventura. E' ancora il saluto che arriva a Rocco dagli altoparlanti dello stadio a rompere il silenzio emozionato dello stadio. «Lui credeva nei valori, nelle emozioni e nelle responsabilità», il messaggio del mondo del pallone. Del calcio. Della sua Fiorentina. I ragazzi viola sfilano davanti alla tribuna. Ognuno ha in mano una rosa bianca. Ad accompagnarli, la canzone, toccante, un condensato di sensibilità, che Francesco Nuti aveva intonato al Festival Sanremo del 1988: "Sarà per te".

E per lui, per Rocco, sono i fiori che il Cagliari ha fatto portare in tribuna d'onore. Come per Rocco è la decorazione apparsa sulla maglia dei giocatori: tre lettere RBC, le iniziali del suo nome, accanto al giglio cucito sul petto. In mezzo al campo è steso un telone che raffigura un Commisso che lancia un bacio. Un bacio alla sua Fiorentina, alla Firenze, alla sua gente. Arrivano l'applauso e i cori della curva. Inizia la sfida con il Cagliari. Che però va nella direzione che Rocco non avrebbe voluto. Lo scrive la Nazione.