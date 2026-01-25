CorSport su Vanoli: “Troppo gerarchico, ha aspettato troppo per cambiare”

Doppietta firmata da Kiliçsoy e Palestra, non è bastato il guizzo di Brescianini per riequilibrarla. Cagliari in estasi. Un altro capolavoro dopo il successo sulla Juve, Pisacane si sta issando verso la salvezza. La Viola, troppo fragile, si è appassita in un confronto diretto che avrebbe dovuto portarla, a capo di una serie positiva (8 punti nelle precedenti 4 giornate), in un’altra dimensione. Resta, invece, inchiodata in fondo alla classifica. Ora servirà un’altra scossa, accanto agli acquisti, per risalire.

Troppo gerarchico Vanoli. Sono arrivati Fabbian e Brescianini, ha atteso 45 minuti e due gol di svantaggio per cambiare il centrocampo, togliendo Mandragora e Ndour. È stato infilato in contropiede, eppure come avrebbe giocato il Cagliari, difesa feroce e ripartenze, doveva essere chiaro da una settimana. Nello stesso modo o quasi ci aveva rimesso le penne Spalletti. Pisacane ha disegnato la partita giusta, il successo è limpido e meritato. Lo scrive il Corriere dello Sport.