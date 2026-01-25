CorFio: “Fiorentina, che ti serva da lezione. Perché tenere fuori Brescianini?”

Il Corriere Fiorentino su Fiorentina-Cagliari

Redazione VN 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 07:28)

L’illusione di un inizio 2026 incoraggiante si dissolve bruscamente con una sconfitta pesante, che riporta la Fiorentina dentro i problemi della lotta salvezza. Bastano pochi risultati negativi per ricordare che i guai non erano mai spariti: questa partita lo dimostra in modo netto e doloroso. La speranza è che l’ennesimo schiaffo serva almeno da lezione, perché il campionato è lungo, pieno di insidie e di squadre disposte a tutto pur di restare in Serie A. È tempo, quindi, di tornare con i piedi ben piantati nella realtà.

Vanoli deve fare ancora a meno di Kean, assente per la seconda gara consecutiva e al centro di voci prontamente smentite dal club. Resta una gestione che lascia perplessi, tra panchina, spezzoni e tribuna. Al suo posto gioca Piccoli, ex di turno, in una formazione quasi identica alla precedente: l’unica novità è Solomon, all’esordio da titolare al posto dell’infortunato Parisi. L’obiettivo è chiaro: vincere per onorare Commisso e risalire la classifica.

Dopo un avvio promettente, però, la Fiorentina si inceppa e scivola in una prestazione confusa e molle. Il gol del Cagliari arriva quasi naturalmente, figlio di un possesso sterile, e il rientro dagli spogliatoi è persino peggiore, con lo 0-2 immediato che certifica un approccio sconcertante. Solo il gol di Brescianini (perché tenerlo fuori per insistere con Ndour?) riaccende tardivamente la squadra, ma non basta: troppo tardi e troppo poco. La lezione è chiara anche per il futuro: senza continuità di fame e determinazione, salvarsi sarà durissimo, come ammette lo stesso Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.