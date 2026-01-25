Giorno di lavoro al Viola Park, martedì c’è il Como. Nazione: “Torna Kean?”

Sara una domenica di lavoro al Viola Park per la Fiorentina. Non potrebbe essere altrimenti visto l'impegno di martedì sera al Franchi coni Como, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
La Nazione sul lavoro della Fiorentina
Chi vince sfiderà il Napoli nel turno successivo. Vanoli cercherà di capire se sarà possibile recuperare Moise Kean. Certa l'assenza di Parisi, mentre è attesa una robusta rotazione. Lo scrive la Nazione.
