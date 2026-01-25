Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Giorno di lavoro al Viola Park, martedì c’è il Como. Nazione: “Torna Kean?”

La Nazione

Giorno di lavoro al Viola Park, martedì c’è il Como. Nazione: “Torna Kean?”

Giorno di lavoro al Viola Park, martedì c’è il Como. Nazione: “Torna Kean?” - immagine 1
La Nazione sul lavoro della Fiorentina
Redazione VN

Sara una domenica di lavoro al Viola Park per la Fiorentina. Non potrebbe essere altrimenti visto l'impegno di martedì sera al Franchi coni Como, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Chi vince sfiderà il Napoli nel turno successivo. Vanoli cercherà di capire se sarà possibile recuperare Moise Kean. Certa l'assenza di Parisi, mentre è attesa una robusta rotazione. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
“Sarà per te”: così il Franchi ha ricordato Rocco Commisso. Ferrari commosso
CorSport su Vanoli: “Troppo gerarchico, ha aspettato troppo per cambiare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA