Giuseppe Commisso diventa il 25° presidente della Fiorentina. La lista completa

Per la seconda volta nella storia della Fiorentina, dopo l'avvicendamento fra Mario e Vittorio Cecchi Gori, il ruolo dirigenziale più importante resta in famiglia
Di seguito l'elenco completo dei presidenti della storia della Fiorentina

Marchese Luigi Ridolfi
Scipione Picchi
Arrigo Paganelli
Igino Cassi
Ardelio Allori
Carlo Antonini
Enrico Befani
Enrico Longinotti
Nello Baglini
10°Ugolino Ugolini
11°Rodolfo Melloni
12°Enrico Martellini
13°Ranieri Pontello
14°Pier Cesare Baretti
15°Lorenzo Righetti
16°Mario Cecchi Gori
17°Vittorio Cecchi Gori
18°Ugo Pggi
19°Ottavio Bianchi
20°Leonardo Domenici
21°Gino Salica
22°Andrea Della Valle
23°Mario Cognigni
24°Rocco B. Commisso
25°Giuseppe Commisso

