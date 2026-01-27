Di seguito l'elenco completo dei presidenti della storia della Fiorentina
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Giuseppe Commisso diventa il 25° presidente della Fiorentina. La lista completa
statistiche
Giuseppe Commisso diventa il 25° presidente della Fiorentina. La lista completa
Per la seconda volta nella storia della Fiorentina, dopo l'avvicendamento fra Mario e Vittorio Cecchi Gori, il ruolo dirigenziale più importante resta in famiglia
|1°
|Marchese Luigi Ridolfi
|2°
|Scipione Picchi
|3°
|Arrigo Paganelli
|4°
|Igino Cassi
|5°
|Ardelio Allori
|6°
|Carlo Antonini
|7°
|Enrico Befani
|8°
|Enrico Longinotti
|9°
|Nello Baglini
|10°
|Ugolino Ugolini
|11°
|Rodolfo Melloni
|12°
|Enrico Martellini
|13°
|Ranieri Pontello
|14°
|Pier Cesare Baretti
|15°
|Lorenzo Righetti
|16°
|Mario Cecchi Gori
|17°
|Vittorio Cecchi Gori
|18°
|Ugo Pggi
|19°
|Ottavio Bianchi
|20°
|Leonardo Domenici
|21°
|Gino Salica
|22°
|Andrea Della Valle
|23°
|Mario Cognigni
|24°
|Rocco B. Commisso
|25°
|Giuseppe Commisso
© RIPRODUZIONE RISERVATA