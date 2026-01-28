La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina. Oltre al difensore centrale, Paratici e Goretti cercano anche un centrocampista con caratteristiche da incontrista. Da qui le voci su Soungoutou Magassa, francese classe 2003 del West Ham. Profilo interessante.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Centrocampista e nuovo Fortini, il doppio intreccio con il West Ham”
La Nazione
Nazione: “Centrocampista e nuovo Fortini, il doppio intreccio con il West Ham”
Contatti Fiorentina-West Ham
E la Fiorentina sarebbe anche sulle tracce del compagno di squadra Kyle Walker-Peters, jolly da utilizzare sulle corsie esterne. Identikit che somiglia molto a quello di Fortini, per il quale è attesa l'offensiva della Roma, con Napoli e Juventus in attesa di sviluppi, ma che potrebbe anche rientrare nella triangolazione con il West Ham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA