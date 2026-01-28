CorSport: “Fazzini non forzerà la mano per lasciare la Fiorentina”

La trattativa che potrebbe portare Jacopo Fazzini dalla Fiorentina al Bologna è al momento bloccata su una parola chiave: “obbligo”. La Viola vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre Giovanni Sartori continua a non volerlo concedere, rendendo l’operazione difficile da sbloccare. Nessuna delle due società sembra disposta, per ora, a cambiare posizione e lo stesso Fazzini non ha alcuna intenzione di forzare la mano per partire, nonostante il gradimento di lunga data di Vincenzo Italiano.