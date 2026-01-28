CorSport: “Fazzini non forzerà la mano per lasciare la Fiorentina”

Viola News
La trattativa che potrebbe portare Jacopo Fazzini dalla Fiorentina al Bologna è al momento bloccata su una parola chiave: “obbligo”. La Viola vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre Giovanni Sartori continua a non volerlo concedere, rendendo l’operazione difficile da sbloccare. Nessuna delle due società sembra disposta, per ora, a cambiare posizione e lo stesso Fazzini non ha alcuna intenzione di forzare la mano per partire, nonostante il gradimento di lunga data di Vincenzo Italiano.

Il tecnico rossoblù sarebbe felice di allenare l’ex Empoli, ma il Bologna in questa sessione di mercato non intende fare nuovi investimenti, rendendo complicato accontentarlo. In parallelo Sartori e Di Vaio tengono viva anche l’ipotesi Matteo Prati del Cagliari, dialogando con Guido Angelozzi, ma anche in questo caso il nodo resta lo stesso: il club sardo chiede l’obbligo di riscatto, soluzione che al momento frena nuovamente la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

