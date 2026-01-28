La trattativa che potrebbe portare Jacopo Fazzini dalla Fiorentina al Bologna è al momento bloccata su una parola chiave: “obbligo”. La Viola vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre Giovanni Sartori continua a non volerlo concedere, rendendo l’operazione difficile da sbloccare. Nessuna delle due società sembra disposta, per ora, a cambiare posizione e lo stesso Fazzini non ha alcuna intenzione di forzare la mano per partire, nonostante il gradimento di lunga data di Vincenzo Italiano.
CorSport: "Fazzini non forzerà la mano per lasciare la Fiorentina"
CorSport: “Fazzini non forzerà la mano per lasciare la Fiorentina”
Fazzini rimane a Firenze?
Il tecnico rossoblù sarebbe felice di allenare l’ex Empoli, ma il Bologna in questa sessione di mercato non intende fare nuovi investimenti, rendendo complicato accontentarlo. In parallelo Sartori e Di Vaio tengono viva anche l’ipotesi Matteo Prati del Cagliari, dialogando con Guido Angelozzi, ma anche in questo caso il nodo resta lo stesso: il club sardo chiede l’obbligo di riscatto, soluzione che al momento frena nuovamente la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
