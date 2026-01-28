Gazzetta: “Forse la Fiorentina, ieri sera non ci ha mai creduto”

La Gazzetta dello Sport analizza a 360° la sconfitta della Fiorentina contro il Como. Ecco l'analisi del noto quotidiano:
A quel punto per la Viola, che ha provato a giocare uomo contro uomo, non c'è stato più scampo. Era solo questione di tempo: dopo 10' c'erano 9 uomini dietro alla linea della palla e il solo Piccoli davanti, stretto nella morsa del Como, e la squadra di Fabregas sempre più pressante. L'assedio ha prodotto il 2-1, con la complicità del portiere Christensen e di Fortini, che ha consegnato il pallone al 10, come a voler riconoscere la superiorità degli avversari. La Fiorentina, che forse non ci ha mai creduto, è sparita del tutto e il Como ha legittimato la vittoria con il gol di Morata a tempo regolamentare già scaduto. Alvaro era entrato proprio al posto di Paz, sostituto da Fabregas nel finale. Ai genietti basta poco per essere decisivi e lui appartiene alla categoria degli eletti del pallone.
