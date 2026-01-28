CorFio: “Fazzini vorrebbe restare, ma Vanoli non lo prende mai in considerazione”

Viola News
Corriere Fiorentino

Fazzini e l'interesse del Bologna
Il Corriere Fiorentino su concentra su Jacopo Fazzini, che piace tanto al Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco il punto sulla sua possibile cessione:

 Fazzini, per il quale il Bologna (che già lo aveva valutato come possibile contropartita nell’affare Fabbian salvo poi preferire Sohm) si è formalmente mosso per averlo in prestito con diritto. Due gli ostacoli: la formula, visto che i viola vorrebbero come minimo inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni, e il fatto che l’ex Empoli non avrebbe affatto voglia di spostarsi. Il pressing di Italiano però, a fronte di un Vanoli che non l’ha praticamente mai preso in considerazione, potrebbe convincerlo.

