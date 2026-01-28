CorFio: “Fazzini vorrebbe restare, ma Vanoli non lo prende mai in considerazione”

Il Corriere Fiorentino su concentra su Jacopo Fazzini, che piace tanto al Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco il punto sulla sua possibile cessione:
Fazzini, per il quale il Bologna (che già lo aveva valutato come possibile contropartita nell’affare Fabbian salvo poi preferire Sohm) si è formalmente mosso per averlo in prestito con diritto. Due gli ostacoli: la formula, visto che i viola vorrebbero come minimo inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni, e il fatto che l’ex Empoli non avrebbe affatto voglia di spostarsi. Il pressing di Italiano però, a fronte di un Vanoli che non l’ha praticamente mai preso in considerazione, potrebbe convincerlo.
