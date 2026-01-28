Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Como. Ecco le sue parole:
Poesio: “Fiorentina, in queste condizione, impensabile puntare alla Coppa Italia”
Non è bastata la prima volta di Giuseppe Commisso da presidente della Fiorentina per conquistare i quarti di finale. D’altronde, oltre all’apprezzabile entusiasmo del neo numero uno viola, sarebbe servito molto di più per avere la meglio della squadra rivelazione della stagione. Ma i disastri del campionato hanno inciso anche ieri sera. Perché Vanoli ha dovuto schierare una squadra con più cambi possibile e perché nelle condizioni in cui versa la Fiorentina sarebbe stato impensabile puntare anche sulla coppa Italia. Tutto come da programma, purtroppo, nel senso che in questa stagione sono altri (e molto meno ambiziosi) i traguardi da provare a raggiungere. Certo, va detto, fa un po’ specie pensare che il Como, che solo due anni fa giocava in serie B, sia arrivato al Franchi da favorito e che i viola siano stati costretti al ruolo di sparring partner. Non è bastato nemmeno il gol in apertura di Piccoli a cambiare il canovaccio. Perché il Como non si è lasciato intimidire e ha continuato a giocare potendo contare sulla fiducia, l’entusiasmo e su un progetto calcistico serio e ben preciso: la Fiorentina invece, preda dei suoi guai e delle sue paure si è sciolta velocemente senza più riuscire a risalire l’inerzia della partita.
