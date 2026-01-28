La moViola: Ayroldi poco preciso, ma non commette errori gravi

IL CORRIERE DELLO SPORT 6 - Non benissimo, soprattutto dal punto di vista tecnico, l’arbitro Giovanni Ayroldi: alcuni fischi sono arrivati fuori contesto, 6 gialli per 30 falli sono un’enormità visto l’andamento della partita (una ammonizione ogni 5 fischi), un paio di episodi in area, letti in maniera corretta. Regolari le reti. Il figlio (e nipote) d’arte di Molfetta arriva da Venezia-Catanzaro di B, Rocchi (presente) vorrebbe rilanciarlo in A. Cross di Jesus Rodriguez, il portiere viola Christensen sembra deviare il pallone che finisce sul braccio sinistro di Ranieri a centro area, corretto far proseguire: al di là del pallone inaspettato (ne aveva tutte le caratteristiche), la posizione del braccio (lungo il corpo) è non punibile. Uscita di Butez su Piccoli: prima il pallone. Buona la rete di Piccoli che ha aperto la partita: sul cross di Fabbian, ci sono Ramon e Diego Carlos che lo tengono in gioco, non difficile la valutazione per l’assistente numero 2, Trinchieri. Ok anche il 3-1 di Morata, che parte dietro la linea del pallone sul cross di Kuhn. Il gol di Sergi Roberto ha cancellato tutti i dubbi, relativi ad un contatto fra Ranieri e Diego Carlos, con quest’ultimo però che si butta goffamente in avanti (la trattenuta per la maglia prevede una caduta all’indietro).