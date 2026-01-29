Da De Gea a Kean: insieme per risollevare la Fiorentina dalla crisi

Si chiama "Siamo Firenze - Una città da massima serie". Un evento che, per titolo, capita a fagiolo. Anche perché all'iniziativa promossa dal Comune di Firenze a Palazzo Vecchio ha partecipato anche la prima squadra maschile della Fiorentina: presenti al Salone dei Cinquecento De Gea, Kean, Dodo, Mandragora e Parisi, oltre al tecnico della Femminile Pinones Arce e le calciatrici Severini, Cherubini e Fiskerstrand.

« Abbiamo una grossa responsabilità, diamo di tutto in allenamento e nelle partite, la stagione è lunga e stiamo facendo passo passo per riportare la Fiorentina dove merita», ha detto il capitano De Gea. È stata anche l'occasione, a un giorno dalla nomina, di commentare l'inizio dell'era Giuseppe Commisso come presidente della Fiorentina: «Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla società, ma ho sentito da loro dichiarazioni di speranza e di voglia di crescere insieme. Un grande in bocca al lupo al presidente Giuseppe», ha detto l’assessora alla sport Letizia Perini. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre eccellenze sportive di massima serie, tra cui i Guelfi Firenze, Azzurra Volley, Rari Nantes Florentia, Canottieri Firenze, Canottieri Comunali, Maluva Centro Padel e Club Sportivo Tamburello. Lo scrive il Corriere dello Sport.