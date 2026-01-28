Viola News
De Gea: “Stiamo dando tutto. Abbiamo una grande responsabilità”

David De Gea ha voluto compattare l'ambiente in un momento difficile
David De Gea, nel corsoi dell'evento "Siamo Firenze -Una città da massima serie", ha preso la parola. Il portiere spagnolo, capitano della Fiorentina, ha parlato del momento attuale della viola: "Siamo qui con tutta la squadra, contenti di essere qui. Cosa voglio dire a Commisso Jr? Tutti qui abbiamo una grande responsabilità, stiamo dando tutto in partita ed in allenamento. Ci sono ancora tante partite, e stiamo cercando di riportare la Fiorentina nelle posizioni che merita"

