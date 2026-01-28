Kean: “Voglio tornare il prima possibile. Firenze mi ha dato tanto”

Nel corso dell'evento "Siamo Firenze -Una città da massima serie", Moise Kean ha parlato della sua condizione fisica: "Sto cercando di recuperare dall'infortunio, voglio tornare il prima possibile per aiutare i miei compagni e ad una città che mi ha dato tanto. Spero di tornare al più presto". Visto il problema fisico accusato da Piccoli ieri sera, Vanoli si augura di ppter recuperare l'ex Juventus.
