Padovano approva J. Commisso presidente: “Ad avercene di proprietà così”

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato anche della Fioentina e della recente nomina di Giuseppe Commisso a presidente:
Avercene proprietà del genere. Dovrebbero essercene di più di proprietà così. E spero che chi vuole fare stadi debba essere facilitato da questo punto di vista. Le amministrazioni dovrebbero fare carte false per certi progetti
