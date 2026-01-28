Viola News
L'opinione

Padovano approva J. Commisso presidente: “Ad avercene di proprietà così”

Le parole dell'ex calciatore di Serie A
Redazione VN

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato anche della Fioentina e della recente nomina di Giuseppe Commisso a presidente:

Avercene proprietà del genere. Dovrebbero essercene di più di proprietà così. E spero che chi vuole fare stadi debba essere facilitato da questo punto di vista. Le amministrazioni dovrebbero fare carte false per certi progetti

