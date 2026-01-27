Un controllo sbagliato, uno scatto fatto con i tempi giusti e poi quella smorfia di dolore che ha gelato il Franchi. Al 64’ di Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia, si è fermato Roberto Piccoli nel giorno del suo 25esimo compleanno.
news viola
Infortunio Piccoli: cosa si è fatto e come sta, la prima diagnosi
L’azione nasce da un lancio perfetto di Fabbian che pesca l’attaccante viola in profondità. Piccoli legge bene la giocata, attacca lo spazio alle spalle della difesa ma, al momento di addomesticare il pallone, il controllo non è preciso. Un dettaglio che consente a Butez, in leggero ritardo, di uscire comunque sui suoi piedi e chiudere lo specchio.
Nel contrasto con il portiere, però, Piccoli resta a terra. Subito evidente l'infortunio, con l’attaccante che prova a rialzarsi senza riuscirci. Lo staff medico entra in campo e, dopo pochi istanti, arriva la decisione: cambio obbligato. Al suo posto dentro Gudmundsson.
Adesso l’attenzione si sposta tutta sulle condizioni del numero 91 viola. Nelle prossime ore si capirà l’entità dell’eventuale infortunio, ma dalle prime impressioni filtrate dal Franchi sembra che il centravanti abbia riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra.
