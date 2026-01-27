Funaro: “Auguri a Giuseppe. Un impegno proseguire il lavoro di Rocco”

"A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell’ACF Fiorentina, l’augurio di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso. Buon lavoro anche Catherine Commisso che entra nel consiglio di amministrazione e a Mark Stephan e Alessandro Ferrari per la conferma nel loro ruolo. La Fiorentina è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia viva della nostra città. In bocca al lupo e sempre forza Viola!"