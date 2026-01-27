Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Funaro: “Auguri a Giuseppe. Un impegno proseguire il lavoro di Rocco”

news viola

Funaro: “Auguri a Giuseppe. Un impegno proseguire il lavoro di Rocco”

Funaro
Gli auguri della sindaca Sara Funaro a Giuseppe Commisso, il nuovo presidente della Fiorentina.
Redazione VN

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha voluto fare gli auguri al nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Le parole della sindaca:

"A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell’ACF Fiorentina, l’augurio di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso. Buon lavoro anche Catherine Commisso che entra nel consiglio di amministrazione e a Mark Stephan e Alessandro Ferrari per la conferma nel loro ruolo. La Fiorentina è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia viva della nostra città. In bocca al lupo e sempre forza Viola!"

Leggi anche
Tutti gli uomini del presidente: ecco il nuovo organigramma della Fiorentina
UFFICIALE – Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA