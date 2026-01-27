Tutti gli uomini del presidente: ecco il nuovo organigramma della Fiorentina

Con l'ufficialità di Giuseppe B. Commisso alla presidenza, la Fiorentina disegna il proprio futuro nel segno della stabilità e di una visione a lungo termine. Una governance che mescola la continuità della proprietà con l’ingresso di nuove figure strategiche per consolidare il ruolo del club in Italia e in Europa.

Tra continuità e novità

Se le conferme di Stephan e Ferrari garantiscono la prosecuzione della linea manageriale tracciata negli ultimi anni, l'attesa è tutta per l'insediamento ufficiale di Fabio Paratici, che prenderà le redini dell'area tecnica dal prossimo 5 febbraio. Resta invece da decifrare la nuova collocazione di Roberto Goretti, il cui ruolo verrà definito e comunicato nelle prossime settimane. Come sottolineato dal neo-presidente nel suo messaggio inaugurale, la presenza della madre, Catherine Commisso, nel Board è il segnale di un impegno che resta saldo e che onora le radici del Club, mantenendo la gestione della società una questione di cuore e di famiglia.