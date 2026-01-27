Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Tutti gli uomini del presidente: ecco il nuovo organigramma della Fiorentina

news viola

Tutti gli uomini del presidente: ecco il nuovo organigramma della Fiorentina

Commisso grafica
Analisi del nuovo organigramma della Fiorentina: Giuseppe Commisso Presidente, Stephan e Ferrari confermati. Paratici DS dal 5 febbraio: ecco tutti i ruoli
Redazione VN

Con l'ufficialità di Giuseppe B. Commisso alla presidenza, la Fiorentina disegna il proprio futuro nel segno della stabilità e di una visione a lungo termine. Una governance che mescola la continuità della proprietà con l’ingresso di nuove figure strategiche per consolidare il ruolo del club in Italia e in Europa.

La Governance Viola

—  

Ecco nel dettaglio i quadri dirigenziali annunciati oggi dalla Società:

    • Presidente: Giuseppe B. Commisso

    • Chief Executive Officer (CEO): Mark Stephan

    • General Manager (GM): Alessandro Ferrari

    • Direttore Sportivo (dal 5 febbraio): Fabio Paratici

    • Roberto Goretti: Ruolo da definire

  • Nel Consiglio d'Amministrazione: Catherine Commisso

    • Tra continuità e novità

    —  

    Se le conferme di Stephan e Ferrari garantiscono la prosecuzione della linea manageriale tracciata negli ultimi anni, l'attesa è tutta per l'insediamento ufficiale di Fabio Paratici, che prenderà le redini dell'area tecnica dal prossimo 5 febbraio. Resta invece da decifrare la nuova collocazione di Roberto Goretti, il cui ruolo verrà definito e comunicato nelle prossime settimane. Come sottolineato dal neo-presidente nel suo messaggio inaugurale, la presenza della madre, Catherine Commisso, nel Board è il segnale di un impegno che resta saldo e che onora le radici del Club, mantenendo la gestione della società una questione di cuore e di famiglia.

    Leggi anche
    UFFICIALE – Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina
    Nicolussi in uscita, ma domani: stasera in campo per l’ultima in viola?

    © RIPRODUZIONE RISERVATA