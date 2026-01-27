Un difensore, un mediano, ma non solo. CorFio: “Le mosse di Goretti e Paratici”

Il calciomercato entra nel rettilineo finale e, da qui alla chiusura di lunedì, Paratici (che diventerà ufficialmente operativo dal 4 febbraio) e Goretti dovranno gestire una fase intensa mantenendo una visione complessiva delle operazioni. Non solo sul fronte delle entrate, ma anche su quello delle uscite, visto l’aumento di sondaggi e scenari legati a possibili cessioni. Molte decisioni verranno prese tra il weekend e l’ultimo giorno di mercato, preannunciando giorni frenetici per la dirigenza viola.

La priorità resta il rafforzamento della difesa, un reparto che continua a mostrare evidenti difficoltà, ma non è escluso un ulteriore intervento anche a centrocampo, dove sono già arrivati due innesti. Proprio nelle ultime ore la Fiorentina ha ampliato il proprio raggio d’azione, affiancando alla ricerca di un difensore centrale anche quella di un mediano d’interdizione, in grado di aumentare fisicità ed equilibrio nella zona centrale del campo.

Questa valutazione è legata anche alla possibile uscita di Nicolussi Caviglia, ormai ai margini delle scelte di Vanoli e seguito con interesse dal Parma, che ha avviato contatti sia con il giocatore sia con il Venezia. Un effetto domino che la Fiorentina intende attivare solo dopo aver individuato un sostituto adeguato. In difesa, inoltre, l’eventuale partenza di Ranieri — corteggiato da Parma e Cagliari dopo sondaggi di Lazio e Torino — potrebbe rendere necessario l’arrivo di un secondo centrale, con nomi come Dragusin, Diogo Leite, Niakate e Bijol che restano sullo sfondo. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.