Fiorentina-Como, i numeri del Franchi: superata quota 10mila

Ecco i numeri dal Franchi in un freddo. martedì sera per la sfida di Coppa Italia contro il Como
Redazione VN

È martedì sera anche per i tifosi della Fiorentina, con un freddo che non facilita le cose. Ecco i dati dallo stadio Franchi, con 18.482 tagliandi emessi per la sfida, con un incasso lordo € 359.353,00. Alla fine però gli ingressi effettuati dai tifosi viola sono solamente 10.472. 

