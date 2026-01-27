È martedì sera anche per i tifosi della Fiorentina, con un freddo che non facilita le cose. Ecco i dati dallo stadio Franchi, con 18.482 tagliandi emessi per la sfida, con un incasso lordo € 359.353,00. Alla fine però gli ingressi effettuati dai tifosi viola sono solamente 10.472.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Como, i numeri del Franchi: superata quota 10mila
news viola
Fiorentina-Como, i numeri del Franchi: superata quota 10mila
Ecco i numeri dal Franchi in un freddo. martedì sera per la sfida di Coppa Italia contro il Como
© RIPRODUZIONE RISERVATA