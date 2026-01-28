Parisi torna a disposizione, Kean in panchina: ma ancora tre dubbi per Napoli

Buone notizie per Paolo Vanoli in vista della trasferta a Napoli. Come riportato da Radio Bruno, Fabiano Parisi è pronto a tornare a disposizione del suo allenatore dopo lo stop per infortunio che lo teneva lontano dal campo dalla gara contro il Bologna. Una settimana fa era arrivato l’esito degli esami strumentali, che avevano evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il recupero è proceduto senza complicazioni e l’esterno viola è ora candidato a rientrare nel gruppo per la sfida contro i partenopei, offrendo un’alternativa in più sulla corsia sinistra.