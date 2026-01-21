Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola infortuni Infortunio Parisi, il report: c’è lesione, quanto può stare fuori

il bollettino

Infortunio Parisi, il report: c’è lesione, quanto può stare fuori

Infortunio Parisi, il report: c’è lesione, quanto può stare fuori - immagine 1
Parisi era uscito infortunato dalla gara col Bologna, la Fiorentina fa luce sul problema fisico: dovrà osservare uno stop
Redazione VN

Fabiano Parisi aveva subito un infortunio nel corso della partita di domenica con il Bologna. La Fiorentina ha diffuso un comunicato riguardo le condizioni dell'esterno classe 2000:

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Per questo tipo di problema muscolare, le stime parlano di uno stop di circa due settimane prima di tornare in campo.

Leggi anche
Infortunio Parisi: fuori nel finale, le sue condizioni nella prima diagnosi
Infortunio Kean: cosa si è fatto, come sta e quando torna l’attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA