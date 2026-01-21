Fabiano Parisi aveva subito un infortunio nel corso della partita di domenica con il Bologna. La Fiorentina ha diffuso un comunicato riguardo le condizioni dell'esterno classe 2000:
Infortunio Parisi, il report: c’è lesione, quanto può stare fuori
Parisi era uscito infortunato dalla gara col Bologna, la Fiorentina fa luce sul problema fisico: dovrà osservare uno stop
ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.
Per questo tipo di problema muscolare, le stime parlano di uno stop di circa due settimane prima di tornare in campo.
