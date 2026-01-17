Viola News
Infortunio Kean: cosa si è fatto, come sta e quando torna l’attaccante

L'ex Juventus è costretto a saltare la gara contro il Bologna
Moise Kean deve saltare Bologna-Fiorentina: l'attaccante non figura nella lista dei nomi a disposizione di Paolo Vanoli per la partita della 21esima giornata di Serie A in programma al Dall'Ara.

Il numero 20, da settimane alle prese con problemi alla caviglia, ha giocato con infiltrazioni a Parma per poi essere inserito nella ripresa contro Cremonese e Lazio. Titolare c in campo 90' contro il Milan, non ce la fa per il Bologna. Ma come sta?

La Fiorentina fa sapere che Kean non è stato convocato perché non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno. Dovrebbe quindi essere disponibile per la partita successiva, contro il Cagliari in casa, ma il percorso di recupero va seguito quotidianamente.

5 gol e 1 assist in 19 presenze in campionato più 1 gol e 2 assist in altre 5 partite di Conference League, playoff compresi, per Kean in questa stagione, decisamente al di sotto delle aspettative anche per lui come per tutta la rosa.

