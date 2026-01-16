Moise Kean in dubbio per la gara contro il Bologna, domenica? Secondo quanto risulta alla nostra redazione non ci sarebbe, al momento, particolare allarme in casa Fiorentina. Questo perché il giocatore, alle prese coi fastidi alla caviglia, in settimana ha svolto come sempre lavoro personalizzato. Da notare come non si tratti di una novità nell'avvicinamento alla partita che ricalca, invece, quelle già vissute in preparazione a Lazio e Milan.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola infortuni VN – Kean e i problemi alla caviglia: percorso personalizzato verso il Bologna
le ultime
VN – Kean e i problemi alla caviglia: percorso personalizzato verso il Bologna
Moise Kean continua ad accusare fastidio alla caviglia, non è al meglio ma stringe i denti col Bologna?
Sembra dunque niente di preoccupante per il bomber viola che da quando convive con questi fastidi è solito svolgere un percorso di allenamenti personalizzati. Nessun allarmismo, in particolare le novità, se ci saranno, sono attese nella giornata di domani. Paolo Vanoli valuterà le condizioni dell'attaccante e deciderà il da farsi. Nel caso, pronto Piccoli a prendere il suo posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA