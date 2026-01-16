VN – Kean e i problemi alla caviglia: percorso personalizzato verso il Bologna

Moise Kean in dubbio per la gara contro il Bologna, domenica? Secondo quanto risulta alla nostra redazione non ci sarebbe, al momento, particolare allarme in casa Fiorentina. Questo perché il giocatore, alle prese coi fastidi alla caviglia, in settimana ha svolto come sempre lavoro personalizzato. Da notare come non si tratti di una novità nell'avvicinamento alla partita che ricalca, invece, quelle già vissute in preparazione a Lazio e Milan.