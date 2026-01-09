Nazione: “I retroscena sulle condizioni di Kean. Vanoli spera per il Milan”

Che questa non sia la stagione di Moise Kean lo si è intuito fin da subito. L'attaccante, però, resta un uomo cardine, il volto della Fiorentina. Non a caso il gol più pesante della stagione (quello contro la Cremonese), porta la sua firma. A Roma contro la Lazio, però, l'ex Juventus è partito dalla panchina. Una scelta particolare, che però ha ragioni fisiche, come svelato da Vanoli. LaNazione analizza il problema alla caviglia del centravanti. Tutto sarebbe nato a Reggio Emilia, dove Kean avrebbe subìto il primo trauma alla caviglia. Da lì sarebbero nati i problemi fisici. Le terapie non si sono mai fermate, anche quando il numero 20 è andato negli Stati Uniti per motivi familiari. Vanoli spera di averlo al meglio per la sfida contro il Milan, fondamentale nella stagione viola.