Praticamente tutti a disposizione. Paolo Vanoli può sorridere verso la sfida contro la Lazio di mercoledì (ecco dove vederla). Dopo il rientro di Gosens, il tecnico viola può contare su un altro recupero. SI tratta di Jacopo fazzini che, dopo essere stato lungamente ai box pe run problema alla caviglia, è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina. Il classe 2003 dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match dell'Olimpico.
Si svuota l’infermeria verso la Lazio. Fazzini torna in gruppo
Il centrocampista classe 2003 si è allenato questa mattina
