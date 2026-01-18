Viola News
Infortunio Parisi: fuori nel finale, le sue condizioni nella prima diagnosi

Il laterale ha chiesto il cambio ed è stato rilevato da Fortini nella ripresa
Redazione VN

Dopo una partita decisamente positiva, Fabiano Parisi ha dovuto lasciare il posto nel finale a Fortini. Il numero 65 viola sembrava dolorante, è rimasto a terra e in effetti per lui si tratta di un infortunio.

Per Parisi si è trattato di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, come fa sapere la Fiorentina. Le sue condizioni andranno rivalutate per la gara contro il Cagliari del prossimo fine settimana.

