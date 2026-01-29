Per un marchio che scompare, ce n’è un altro (speciale) che resterà fino alla fine del campionato. Accanto al giglio di Firenze e a quella «V» viola nata nell’era Commisso infatti, sul petto dei calciatori da un paio di partite è comparsa la sigla «RBC», una chiara dedica al patron Rocco B. Commisso scomparso lo scorso 17 gennaio.
La Fiorentina ha deciso: la sigla «RBC» rimarrà fino a fine stagione
L'omaggio per Rocco Commisso
Per volere della proprietà, la Fiorentina ha deciso che «RBC» resterà sulle divise da gioco per tutte le partite di serie A (ma non di Conference) che mancano da giocare da qui alla fine della stagione: un piccolo omaggio a Rocco, al quale se ne aggiungeranno molti altri. Soprattutto in vista dell’ormai vicino centenario viola di agosto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
