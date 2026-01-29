Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La Fiorentina ha deciso: la sigla «RBC» rimarrà fino a fine stagione

Corriere Fiorentino

La Fiorentina ha deciso: la sigla «RBC» rimarrà fino a fine stagione

La Fiorentina ha deciso: la sigla «RBC» rimarrà fino a fine stagione - immagine 1
L'omaggio per Rocco Commisso
Redazione VN

Per un marchio che scompare, ce n’è un altro (speciale) che resterà fino alla fine del campionato. Accanto al giglio di Firenze e a quella «V» viola nata nell’era Commisso infatti, sul petto dei calciatori da un paio di partite è comparsa la sigla «RBC», una chiara dedica al patron Rocco B. Commisso scomparso lo scorso 17 gennaio.

Per volere della proprietà, la Fiorentina ha deciso che «RBC» resterà sulle divise da gioco per tutte le partite di serie A (ma non di Conference) che mancano da giocare da qui alla fine della stagione: un piccolo omaggio a Rocco, al quale se ne aggiungeranno molti altri. Soprattutto in vista dell’ormai vicino centenario viola di agosto. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

Leggi anche
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Coppa amara, triplayoff””
CorSport: “Fiorentina, gli ostacoli per Disasi. Dal contratto allo stipendio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA