CorSport: “Fiorentina, gli ostacoli per Disasi. Dal contratto allo stipendio”

Non semplice la trattativa per Disasi
Axel Disasi sembra essere il primo obiettivo della Fiorentina per la difesa. Il Corriere dello Sport analizza la trattativa e gli ostacoli che dividono il centrale da Firenze:

S i avvicina la fine del calciomercato, la Fiorentina prosegue la ricerca del centrale di difesa da portare alla corte di Paolo Vanoli. Tra i nomi che hanno preso quota nelle ultime ore c’è Axel Disasi del Chelsea, fondamentalmente perché, essendo rientrato a Londra l’argentino Aaron Anselmino, i Blues hanno liberato uno slot per i prestiti internazionali. Disasi piace alla dirigenza viola ed è fuori rosa, ma ha un contratto valido ancora fino al giugno del 2029. Da capire i margini economici, perché il francese guadagna poco meno di 3 milioni di euro. In più il tempo stringe.

