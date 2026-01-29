Gazzetta netta: “Il primo nome per la difesa. Dragusin? Trattativa impossibile”

Gazzetta sulla difesa

Redazione VN 29 gennaio - 06:32

Priorità difesa, con Axel Disasi in prima linea. La Fiorentina è alla ricerca di un elemento d'esperienza che possa dare solidità alla fase arretrata e il francese classe '98 del Chelsea, sembra il profilo giusto. I contatti si sono intensificati e le prossime ore saranno decisive.

Disasi è ormai da tempo fuori dal progetto del club inglese, tanto che le uniche volte che è sceso in campo lo ha fatto con la formazione Under 23 dei blues. La concorrenza per lui non manca, soprattutto in Premier League e in particolare da parte del West Ham, però la Fiorentina è in forte pressing su di lui. Il Chelsea ha aperto da tempo alla sua partenza sia a titolo definitivo (servirebbero però almeno 25 milioni) che temporaneo visto che la società londinese ha due slot liberi per prestiti all'estero, dopo il rientro di Anselmino dal

Borussia Dortmund.

Sullo sfondo rimane Diogo Leite, 27enne in scadenza nell'Union Berlino e per il quale basterebbero 2-3 milioni, mentre quella per Radu Dragusin del Tottenham viene definita ancora come una trattativa impossibile e serverebbe semmai una netta inversione di rotta nelle ultimissime ore di mercato. Sfumato definitivamente Diego Coppola che dal Brighton si è accasato al Paris Fc. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.