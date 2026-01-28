Questa stagione ha messo a nudo tutte le fragilità difensive della Fiorentina. Nonostante il passaggio a 4 le amnesie della retroguardia stanno condizionando la squadra di Vanoli. Per questo la dirigenza vuole regalare al tecnico un rinforzo per il pacchetto arretrato. Uno degli obiettivi è Axel Disasi, centrale del Chelsea. Ecco chi è il francese.
Chi è Axel Disasi, il colosso della difesa della Bomb Squad di Maresca
La sua storia—
La Francia nelle ultime annate attraverso le proprie academy d'élite (Psg, Lione, Rennes, Lille) sta sfornando un talento dietro l'altro. Disasi rappresenta un'eccezione, dato che a 16 anni era nella squadra riserva del Paris Fc, club capitolino all'epoca in terza serie. Disasi non ha mai mollato, e dopo essere passato al Reims, nel corso degli anni si è costruito una solida carriera. Nel 2020 è andato al Monaco per 13 milioni, dove ha composto una coppa di livello con Badiashile. I due si sono ritrovati al Chelsea pochi anni dopo. Nel Principato il centrale si è segnalato come uno dei migliori interpreti del campionato, e non a caso Didier Deschamps lo ha convocato per i Mondiali in Qatar, senza che Disasi avesse mai disputato un minuto in Nazionale. L'esordio è arrivato proprio in Qatar, contro la Tunisia, partita in cui è stato schierato terzino destro. Il Chelsea ha messo le mani su di lui nell'estate del 2023, pagandolo 45 milioni, un affare non da poco. Disasi però a Londra ha fatto fatica, nonostante abbia collezionato 31 presenze con Pochettino. L'arrivo di Maresca a Stamford Bridge è stato il suo turning point, dato che l'italiano non lo ha proprio mai considerato. Disasi prima è finito in panchina, e poi è stato ceduto in prestito all'Aston Villa lo scorso gennaio. Anche con Emery non ha convinto, ma soprattutto la sua esperienza ai Villans viene ricordata per il terribile secondo tempo di Parigi. Nei quarti di Champions contro il Psg è stato schierato a destra, e Kvaratskhelia lo ha ubriacato ad ogni azione. La scorsa estate è tornato al Chelsea, ma Maresca lo ha escluso addirittura dalla prima squadra, in un'operazione chiamata Bomb Squad dai media inglesi. L'ex Monaco è finito a disputare qualche minuto con la formazione under-23. Recentemente il nuovo tecnico Liam Rosenior lo ha richiamato in prima squadra, con la quale però non ha ancora collezionato un minuto.
Le caratteristiche—
Disasi è un difensore centrale con doti fisiche evidenti. 1.91 per quasi 90kg, un vero colosso della difesa. Il suo è uno stile di gioco basato proprio sulla sua dominanza fisica. In Ligue 1 dettava legge sugli attaccanti avversari, ma l''intensità della Premier League ha messo a nudo i suoi limiti di lettura. Non è un caso se Maresca ed Emery gli abbiano preferito difensori meno atletici, ma più abili nelle letture posizionali, come Colwill, Aderabioyo e Pau Torres. Le lunghe leve gli consentono di avere un buon passo sul lungo ed una dote di anticipi considerevole, per questo è stato spesso schierato anche come terzino destro. In realtà proprio sulla fascia è andato in crisi, messo in difficoltà dalla rapidità nel breve delle ali inglesi. Inoltre Maresca non era convinto delle sue abilità palla al piede, cruciali nel gioco dell'ormai ex tecnico Blues. Nelle ultime stagioni spesso questo profilo di giocatore ha fatto bene in Italia, sfruttando la propria dominanza fisica, ed un gioco più incentrato sulle marcature a uomo come quello della Serie A. La concorrenza non manca, dato che il West Ham, ed altri club europei vorrebbero Disasi. Il classe 98' è un esubero vero e proprio in quel di Londra, e vorrebbe rilanciarsi. La sua condizione fisica resta un rebus, visto che non gioca una partita con un club risale al 22 aprile 2025, quando vestiva ancora la maglia dell'Aston Villa.
