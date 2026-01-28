Chi è Axel Disasi, il colosso della difesa della Bomb Squad di Maresca

La sua storia

La Francia nelle ultime annate attraverso le proprie academy d'élite (Psg, Lione, Rennes, Lille) sta sfornando un talento dietro l'altro. Disasi rappresenta un'eccezione, dato che a 16 anni era nella squadra riserva del Paris Fc, club capitolino all'epoca in terza serie. Disasi non ha mai mollato, e dopo essere passato al Reims, nel corso degli anni si è costruito una solida carriera. Nel 2020 è andato al Monaco per 13 milioni, dove ha composto una coppa di livello con Badiashile. I due si sono ritrovati al Chelsea pochi anni dopo. Nel Principato il centrale si è segnalato come uno dei migliori interpreti del campionato, e non a caso Didier Deschamps lo ha convocato per i Mondiali in Qatar, senza che Disasi avesse mai disputato un minuto in Nazionale. L'esordio è arrivato proprio in Qatar, contro la Tunisia, partita in cui è stato schierato terzino destro. Il Chelsea ha messo le mani su di lui nell'estate del 2023, pagandolo 45 milioni, un affare non da poco. Disasi però a Londra ha fatto fatica, nonostante abbia collezionato 31 presenze con Pochettino. L'arrivo di Maresca a Stamford Bridge è stato il suo turning point, dato che l'italiano non lo ha proprio mai considerato. Disasi prima è finito in panchina, e poi è stato ceduto in prestito all'Aston Villa lo scorso gennaio. Anche con Emery non ha convinto, ma soprattutto la sua esperienza ai Villans viene ricordata per il terribile secondo tempo di Parigi. Nei quarti di Champions contro il Psg è stato schierato a destra, e Kvaratskhelia lo ha ubriacato ad ogni azione. La scorsa estate è tornato al Chelsea, ma Maresca lo ha escluso addirittura dalla prima squadra, in un'operazione chiamata Bomb Squad dai media inglesi. L'ex Monaco è finito a disputare qualche minuto con la formazione under-23. Recentemente il nuovo tecnico Liam Rosenior lo ha richiamato in prima squadra, con la quale però non ha ancora collezionato un minuto.