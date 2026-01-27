Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Non solo Al-Hilal: un altro club arabo su Kean. Offerte in arrivo

esclusive

VN – Non solo Al-Hilal: un altro club arabo su Kean. Offerte in arrivo

Grafica Schira Kean
Non solo Al-Hilal su Moise Kean. Un altro club arabo si muove per il bomber della Fiorentina: attese offerte ufficiali nelle prossime ore
Nicolò Schira

Il mercato della Fiorentina si infiamma improvvisamente intorno al nome del suo uomo più rappresentativo: Moise Kean. Se nelle ultime ore le voci su un forte interessamento dell’Al-Hilal avevano iniziato a circolare con insistenza, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la corsa al numero 20 viola si è arricchita di un nuovo, potente pretendente.

Derby arabo per il bomber viola

—  

Non c’è più solo il club di Simone Inzaghi sulle tracce dell’attaccante azzurro. Un altro club della Saudi Pro League ha messo Kean nel mirino, pronto a sfidare i campioni in carica per strappare il sì del giocatore e della società. La strategia dei club arabi sembra ormai chiara: la Fiorentina è stata avvisata e nelle prossime ore la situazione potrebbe essere più chiara.

Attese le offerte ufficiali

—  

La situazione è in piena evoluzione. Secondo le nostre indiscrezioni, nelle prossime ore entrambi i club arabi dovrebbero recapitare un’offerta ufficiale sulla scrivania della dirigenza viola.

La situazione resta da seguire con estrema attenzione: l'asse Firenze-Arabia potrebbe regalare colpi di scena da un momento all'altro.

Leggi anche
Il Giglio si affida a Rugiada contro il Como
Costato la metà, segna il triplo di Piccoli: Douvikas, questione di piani B

© RIPRODUZIONE RISERVATA