VN – Non solo Al-Hilal: un altro club arabo su Kean. Offerte in arrivo

Il mercato della Fiorentina si infiamma improvvisamente intorno al nome del suo uomo più rappresentativo: Moise Kean . Se nelle ultime ore le voci su un forte interessamento dell’ Al-Hilal avevano iniziato a circolare con insistenza, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la corsa al numero 20 viola si è arricchita di un nuovo, potente pretendente.

Derby arabo per il bomber viola

Non c’è più solo il club di Simone Inzaghi sulle tracce dell’attaccante azzurro. Un altro club della Saudi Pro League ha messo Kean nel mirino, pronto a sfidare i campioni in carica per strappare il sì del giocatore e della società. La strategia dei club arabi sembra ormai chiara: la Fiorentina è stata avvisata e nelle prossime ore la situazione potrebbe essere più chiara.