VN – Tentativo per Disasi. Ma la concorrenza in Premier è forte

Axel Disasi può diventare un obiettivo concreto per la difesa della Fiorentina? Possibile, secondo le notizie emerse nelle ultime ore. Il board gigliato sta puntando il centrale francese e proverà a portarlo a Firenze in questi ultimi giorni di mercato. Disasi è totalmente ai margini del Chelsea e la Fiorentina proverà a far leva su questo ma, ad ostacolare la trattativa, c'è la forte concorrenza dalla Premier.
Su di lui è infatti acceso l'interesse del West Ham. Anche gli hammers sono alla ricerca di un difensore e, in questo momento, sembrano in vantaggio.
