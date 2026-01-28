Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Tentativo per Disasi. Ma la concorrenza in Premier è forte

esclusive

VN – Tentativo per Disasi. Ma la concorrenza in Premier è forte

VN – Tentativo per Disasi. Ma la concorrenza in Premier è forte - immagine 1
Le ultime sul centrale francese
Nicolò Schira

Axel Disasi può diventare un obiettivo concreto per la difesa della Fiorentina? Possibile, secondo le notizie emerse nelle ultime ore. Il board gigliato sta puntando il centrale francese e proverà a portarlo a Firenze in questi ultimi giorni di mercato. Disasi è totalmente ai margini del Chelsea e la Fiorentina proverà a far leva su questo ma, ad ostacolare la trattativa, c'è la forte concorrenza dalla Premier.

Su di lui è infatti acceso l'interesse del West Ham. Anche gli hammers sono alla ricerca di un difensore e, in questo momento, sembrano in vantaggio.

Leggi anche
Romano/Moretto: “Paratici lavora con il West Ham. Due i nomi sul tavolo”
VN – Non solo Al-Hilal: un altro club arabo su Kean. Offerte in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA