Romano: “Paratici lavora con il West Ham. Due i nomi sul tavolo”

La Fiorentina tratta sul West Ham per due profili. I nomi sul tavolo di Paratici
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina è ancora attivo. Con l'arrivo di Fabio Paratici la dirigenza viola comincia a pescare anche dalla Premier League. Secondo Fabrizio Romano, la Fiorentina ha avviato i contatti con il West Ham. I nomi sul banco sono due, il primo è Kyle Walker-Peters, terzino con caratteristiche simili a quelle di Dodò e Lamptey, a livello fisico. Paratici provò a portarlo al Tottenham alcune stagioni fa (il giocatore è cresciuto proprio negli Spurs). Il secondo è Soungoutou Magassa, mediano ex Monaco, arrivato a Londra in estate. Con il West Ham ha faticato ad imporsi.

