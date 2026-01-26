Moretto: “La Fiorentina è tornata su Samardzic. Ecco la posizione dell’Atalanta”

Viola News
Lazar Samardzic torna nei radar della Fiorentina. Matteo Moretto svela la strategia viola e la posizione dell'Atalanta
Redazione VN

Il mercato di gennaio entra nella sua fase caldissima e il nome di Lazar Samardzic torna a gravitare nell'orbita gigliata. Nonostante un'avventura a Bergamo che non ha mai preso il volo, il talento serbo resta uno dei pezzi pregiati in uscita dall'Atalanta.

A fare chiarezza sulla situazione è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che ha delineato lo scenario attuale sul giocatore serbo: "La Fiorentina è tornata su Samardzic ma senza affondare veramente. Il centrocampista può ancora andare via, l’Atalanta è in attesa dell’offerta giusta e sta ascoltando proposte. La Lazio è un discorso vecchio, non ci sono contatti recenti. Lazar resta comunque in uscita."

Solo qualche settimana fa, il profilo di Samardzic sembrava interessare davvero alla dirigenza viola, mentre adesso l'arrivo del serbo in viola pare molto difficile. Vedremo cosa deciderà di fare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato.

