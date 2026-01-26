Moretto: “La Fiorentina è tornata su Samardzic. Ecco la posizione dell’Atalanta”

A fare chiarezza sulla situazione è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che ha delineato lo scenario attuale sul giocatore serbo: "La Fiorentina è tornata su Samardzic ma senza affondare veramente. Il centrocampista può ancora andare via, l’Atalanta è in attesa dell’offerta giusta e sta ascoltando proposte. La Lazio è un discorso vecchio, non ci sono contatti recenti. Lazar resta comunque in uscita."