Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato i movimenti di mercato in casa viola. L'ex giocatore ha espresso tutti i suoi dubbi su alcuni giocatori. Le sue parole ai microfoni di Lady Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli sul mercato: “Samardzic e Baldanzi a cosa servirebbero? Non cedete Nicolussi”
news viola
Galli sul mercato: “Samardzic e Baldanzi a cosa servirebbero? Non cedete Nicolussi”
"Secondo me Nicolussi deve giocare in mezzo al campo insieme a Fagioli, bisogna lasciarli esprimere"
Secondo me Nicolussi deve giocare in mezzo al campo insieme a Fagioli, bisogna lasciarli esprimere. Ha la valigia pronta? Pazienza. Io non lo cederei mai. In alternativa, allora, si prenda un giocatore con le sue stesse caratteristiche. Miretti? Mi ricorda Mandragora. Leggo i nomi di Samardzic o Baldanzi, ma a cosa servirebbero? Di che tipo di calcio stiamo parlando? Se vuoi sfruttare Solomon, nell’area avversaria devi portare almeno un uomo in più. Quegli ultimi quindici minuti, per me, sono l’immagine della Fiorentina che dovrebbe essere quest’anno. Gudmundsson? Deve riuscire a trovare i suoi spazi e i compagni devono credere in lui
© RIPRODUZIONE RISERVATA