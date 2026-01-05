Cardone: “A Sarri piace un esterno viola. E non ho capito un mancato riscatto”

I biancocelesti sono in emergenza per il match con i gigliati. E sul mercato, piacciono due viola.

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 15:02)

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha parlato della situazione della Lazio in vista del match infrasettimanale con la Fiorentina.

"Mercoledì la Lazio dovrà riscattare una partita pessima come quella contro il Napoli, ma sarà anche in emergenza. Castellanos è stato venduto al West Ham, Noslin sarà squalificato. Non ci sarà centravanti. Inoltre, è stato espulso anche Marusic e non ci sarà. Quest'anno la Lazio non è quasi mai riuscita a giocare con tutti gli effettivi. È una Lazio che è anche parecchio arrabbiata con gli arbitri, non solo dopo Milano, ma anche a seguito del secondo giallo a Noslin contro il Napoli".

Sul mercato della Lazio — "Ci sono molte polemiche a Roma. In estate c'è stato il blocco del mercato, ed adesso si vende Castellanos. Come ha detto Sarri ieri, bisognava farsi trovare pronti dopo la sua cessione. Anche per Guendouzi ci sono delle offerte importanti da Galatasaray e Atletico Madrid. I tifosi sono molto arrabbiati".

Su come è vista la Fiorentina — "C'è sconcerto rispetto a quello che sta succedendo ai viola. La Fiorentina era una squadra costruita per ben altri obiettivi. Alla Lazio, con il mercato bloccato e le tensioni con Lotito, era più probabile una situazione come quella viola, ma Sarri sta facendo un buon lavoro. Non ho capito, semmai, il mancato riscatto della Fiorentina di Cataldi a 4 milioni. È vero che Nicolussi Caviglia è più giovane, ma Cataldi è una garanzia".

Sugli incroci di mercato — "Parisi è sempre piaciuto a Sarri, vedremo però se verrà ceduto Tavares. Fazzini piaceva molto l'anno scorso a Baroni, a Sarri meno, anche perché il tecnico biancoceleste è concentrato su Loftus-Cheek ed altre richieste difficili. Nella rosa della Lazio, semmai, manca un numero 10, ed in quel caso Samardzic potrebbe essere un buon nome".