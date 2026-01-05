La mamma del piccolo Tommy: “Grandi gesti della Fiorentina, Lezzerini e Dodo”

"È stato un qualcosa di inimmaginabile. Io avevo semplicemente postato la foto di Tommy sui social, che era un po' l'emblema del momento della Fiorentina (Tommy aveva infatti uno zaino più grande di lui in spalla). Un giorno Tommy mi ha detto: "Non metto il giubbino della Fiorentina oggi, mi prendono in giro sennò". Tra l'altro quel giubbotto l'avevamo comprato per l'ultima partita di addio al calcio di Pepito Rossi. Dopo aver messo il post, comunque, ci hanno contattato la Fiorentina e Dodo, il quale ha poi scritto su una maglietta: "Continua a credere nei sogni". La Fiorentina ci ha dato i biglietti per la tribuna autorità, e dopo la partita il team manager viola ha accompagnato Tommy a conoscere i giocatori. Lezzerini gli ha regalato i guanti, e Dodo è stato gentilissimo. È per questo che ieri abbiamo portato quel cartellone. Ieri ci siamo sentiti dentro una grande famiglia, ci siamo sentiti tutti parte di un gruppo. Il gol di Kean all'ultimo tuffo, poi, è stato bellissimo".