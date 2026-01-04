Viola News
FOTO – Il messaggio del piccolo Tommy: “Credere nei sogni, cambia le storie”

l messaggio del piccolo Tommy diventa virale: “Credere nei sogni, cambia le storie”. La passione di un giovane tifoso viola che ha unito i social.
Redazione VN

Un messaggio semplice, ma capace di unire i social e toccare il cuore di tanti tifosi viola. È quello del piccolo Tommy, giovane sostenitore della Fiorentina, diventato virale nei giorni scorsi per la sua storia con la Fiorentina. Oggi ha scritto una frase che racchiude tutta la sua passione: “Credere nei sogni, cambia le storie”.

La foto ha scatenato un’ondata di affetto, tra commenti, condivisioni e messaggi di incoraggiamento. Tommy sogna di incontrare Dodô, il suo idolo, e intanto continua a tifare viola senza paura, nonostante tutto. Una storia genuina, che ricorda a tutti come il calcio, a volte, sappia ancora regalare emozioni vere.

