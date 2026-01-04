Dodò: “Continuiamo così. Speriamo che sia un 2026 diverso”

Dopo il successo contro la Cremonese, anche Dodò ha voluto far sentire la propria voce sui social. Il terzino viola ha pubblicato un post su Instagram per celebrare i tre punti conquistati e mandare un messaggio chiaro all’ambiente.
“Congratulazioni a tutti, continuiamo così perché ce lo meritiamo. Speriamo sia un 2026 diverso”, le parole di Dodò, che fotografano bene lo spirito dello spogliatoio dopo una vittoria sofferta ma fondamentale. Un messaggio di unità e fiducia, che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con l’augurio di un anno nuovo capace di regalare soddisfazioni diverse.
