Dodò: “Continuiamo così. Speriamo che sia un 2026 diverso”

Dodò esulta sui social dopo Fiorentina-Cremonese: “Continuiamo così, ce lo meritiamo. Speriamo sia un 2026 diverso”.

Dopo il successo contro la Cremonese, anche Dodò ha voluto far sentire la propria voce sui social. Il terzino viola ha pubblicato un post su Instagram per celebrare i tre punti conquistati e mandare un messaggio chiaro all’ambiente.