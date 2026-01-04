FOTO – Vanoli esulta sui social: “Bravi ragazzi, continuate così!”

Dopo la vittoria contro la Cremonese, arrivata grazie al gol allo scadere di Moise Kean, Paolo Vanoli ha voluto condividere sui social tutta la propria soddisfazione. L’allenatore viola ha pubblicato un post su Instagram, accompagnato da una foto significativa, celebrando la prestazione della squadra e il risultato conquistato.
“Bravi ragazzi, continuate così!”, il messaggio semplice ma diretto del tecnico, che sottolinea l’importanza di un successo pesante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale.
