Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Solomon suona la carica: “Una grande sfida all’orizzonte, forza viola!”

social

FOTO – Solomon suona la carica: “Una grande sfida all’orizzonte, forza viola!”

Solomon
L'israeliano posta un carosello in tenuta viola
Redazione VN

Manor SOlomon non vede l'ora di iniziar ela sua avventura alla Fiorentina (ci sarà con la Cremonese?). L'isreliano ha infatti postato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie con la nuova tenuta viola. "Una grande sfida di fronte a me. Forza Viola!". Queste la didascalia scelta dal giocatore. Presente anche un commento dell'ex compagno al Tottenham Destiny Udogie che per caricarlo scrive: "Yes, fratello"

Leggi anche
Attualità e bei ricordi sul nostro canale YouTube. Visitatelo
FOTO – Solomon risponde e riabbraccia Dodò. Poi si carica: “Forza viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA