Manor SOlomon non vede l'ora di iniziar ela sua avventura alla Fiorentina (ci sarà con la Cremonese?). L'isreliano ha infatti postato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie con la nuova tenuta viola. "Una grande sfida di fronte a me. Forza Viola!". Queste la didascalia scelta dal giocatore. Presente anche un commento dell'ex compagno al Tottenham Destiny Udogie che per caricarlo scrive: "Yes, fratello"
FOTO – Solomon suona la carica: "Una grande sfida all'orizzonte, forza viola!"
L'israeliano posta un carosello in tenuta viola
