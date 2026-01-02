FOTO – Solomon risponde e riabbraccia Dodò. Poi si carica: “Forza viola”

"Quanto è bello vederti di nuovo amigo". Solomon si cala già nella realtà della Fiorentina, tra ricongiungimenti e e nuovi inizi

Manor Solomon risponde a Dodò anche a mezzo social: "Quanto è bello vederti di nuovo amigo"- ha scritto a corredo della foto che li ritrae insieme nel corso delle visite mediche del nazionale israeliano. Il classe '99 ha inoltre esultato dopo l'ufficialità del suo passaggio a Firenze. In un'altra storia su Instagram ha ripostato la foto con la propria maglia con un eloquente: "Forza viola".