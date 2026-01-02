FOTO – Dodò saluta Solomon: “Che gioia poter giocare nuovamente insieme a te”

Il primo colpo del mercato invernale della Fiorentina è realtà: Manor Solomon è ufficialmente un nuovo calciatore viola ( IL COMUNICATO ). L'esterno offensivo, arrivato dal Tottenham dopo aver interrotto il prestito al Villarreal, dovrà aiutare la Fiorentina ad uscire il prima possibile dai bassifondi della Serie A, guadagnandosi così il riscatto a fine stagione.

Il "Benvenuto" social di Dodò

A ufficializzare il clima di festa per questo acquisto ci ha pensato Dodò. Il terzino brasiliano ha postato sui propri canali social una foto che li ritrae insieme ai tempi dello Shakhtar Donetsk, club in cui hanno condiviso il campo tra il 2019 e il 2022. La dedica è di quelle molto sentite: "Che gioia poter giocare nuovamente insieme a te, fratello!". Un messaggio che conferma il grande legame tra i due.